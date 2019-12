Ecco chi è la bellissima moglie di Max Giusti, con la quale l'attore romano ha avuto due splendidi bambini: le foto della famiglia

Max Giusti è uno dei più bravi e capaci imitatori degli ultimi anni. Fin dai suoi esordi, il comico si è fatto conoscere per la sua freschezza e positività, ma al suo fianco da ben 15 anni nella sua vita privata c’è Benedetta Bellini. La coppia è spostata dal 2009 e il loro primo incontro galeotto è giunto poco dopo la rottura fra Max e Selvaggia Lucarelli. Dopo l’immediato colpo di fulmine e ben 5 anni d’amore, i due hanno dunque deciso di convolare a giuste nozze. Un anno dopo è nato Matteo, seguito due anni più tardi da Caterina.

I bambini sono inoltre tra i più grandi fan dell’attore romano, che il 28 luglio 2019 ha compiuto 51 anni. Tra le cose più divertenti ricordate da Max in un’intervista c’è stato il racconto dei figli che gli chiedono di fare la voce del protagonista di Cattivissimo me quando sono insieme agli amichetti. L’attore, da figlio unico, ha inoltre ribadito che oggi si diverte moltissimo con i suoi due pargoletti.

Max Giusti: “Non sono geloso”

Nel mentre, di recente ospite a Vieni da me da Caterina Balivo, Max Giusti ha raccontato dettagli inediti relativi al rapporto che ha con la moglie Benedetta. “Stiamo insieme da 15 anni, ma non ci facciamo neanche i regali di compleanno. Siamo senza date e non festeggiamo nemmeno San Valentino”.

Il comico ha inoltre dichiarato di non essere geloso della sua dolce metà. “Non sono geloso perché non potrei immaginare qualcuno che corteggia mia moglie, altrimenti impazzisco”. L’artista ha infine aggiunto di avere una fiducia totale in lei, augurandosi che la cosa sia ovviamente reciproca.