Paura a Bari.

Proprio oggi 18 gennaio una palazzina ha preso fuoco, richiedendo un intervento lungo e tempestivo da parte del corpo dei Vigili del fuoco del capoluogo pugliese per domare l’incendio. Adesso i cittadini si chiedono cosa sia successo e se ci sono responsabili.

Incendio a Bari, dove è avvenuto precisamente?

La palazzina avvolta dalle fiamme si trova in via Petricola, che si trova nello stesso quartiere del teatro Purgatorio di Bari.

A lanciare l’allarme e ad allertare i Vigili del fuoco e gli organi competenti, infatti, è stato Nicola Pignataro, suo fondatore e comico natio della città di mare. I Vigili del fuoco sono al lavoro da più di quattro ore. Per regolare il traffico si sono recati sul posto anche gli agenti della Polizia. La notizia è stata subito rimbalzata da diversi quotidiani locali.

Incendio a Bari, quali sono le cause?

Al momento gli sforzi delle forze dell’ordine sono tutti atti a domare l’incendio e a regolare il traffico. Non si conosce ancora l’entità del danno nè tantomeno la natura dell’incendio, che potrebbe essere o non essere doloso, provocato da mano umana o da cause esterne e incontrollabili, come un cortocircuito. Secondo i residenti, la palazzina si trovava in stato di abbandono e veniva saltuarimente abitata da famiglie migranti e persone in generale stato di indigenza.