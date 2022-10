La Guardia di Finanza e gli agenti della dogana hanno effettuato un maxi sequestro di cocaina a Livorno. I Narcos hanno usato la tecnica del grappolo.

Maxi blitz al porto di Livorno dove gli agenti della dogana e le forze dell’ordine hanno scoperto oltre 200 kg di cocaina in diversi container nascosti in alcuni lotti di banane partiti dall’America Latina.

Maxi sequestro a Livorno, scoperti più di 200 kg di cocaina in due container al porto

La tecnica utilizzata dai Narcos latinoamericano era il cosiddetto metodo a grappolo. Questa modo di commerciare droghe illegali tra Stati consiste nel distribuire in più lotti la merce da trafficare. In questo caso sono state scelte delle banane. Con quesro metodo, nel caso in cui si dovesse scoprire la droga, si “limiterebbe” il danno. Una volta che gli agenti doganali hanno individuato il primo lotto avrebbero dovuto focalizzarsi solo su quello, lasciando perdere gli altri container.

Le indagini e la distruzione della sostanza stupefacente

Non è andata così a Livorno, dove la Guardia di Finanza, l’antifrode e la dogana, hanno inflitto un grosso colpo economico ai Narcos Sud Americani confiscando oltre 200 Kg di cocaina dal valore di circa 60 milioni di euro. La sostanza è stata sequestrata e, dopo essere stata analizzata su richiesta della Procura, è stata bruciata all’inceneritore di Arezzo. Il quantitativo di droga doveva essere smistato per le varie piazze di spaccio toscane e nazionali.