Sulla superstrada che collega Firenze, Livorno e Pisa, un maxi tamponamento ha sconvolto la giornata del 6 marzo ai tanti automobilisti che la percorrono. Specialmente a coloro che si trovavano all’interno delle 9 auto coinvolte nel sinistro.

Maxi tamponamento a Firenze

Il maxi tamponamento che ha coinvolto diversi mezzi si è verificato all’uscita per Cascina, in direzione di Firenze. La ricostruzione dei fatti è ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che da ore sono impegnati sul luogo per la messa in sicurezza.

Il traffico ha risentito molto di questa situazione, infatti si sono formate subito lunghissime code in tutte le direzioni, di circa 7 chilometri. Anche in direzione opposta si è formato del traffico ma per lo più per i curiosi.

La dinamica del maxi tamponamento di Firenze

Inizialmente ad essere coinvolte nell’incidente erano 4 vetture ma poi la formazione repentina della coda ha portato allo schianto di altre auto contro quelle già coinvolte nel sinistro.

In totale ci sono stati 5 feriti, i quali sono stati trasportati in ospedale ma le loro condizioni al momento sono sotto controllo e non destano particolare preoccupazione.

Sul posto, vista la complessità della situazione, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa lavorando per la messa in sicurezza delle vetture e collaborando con la Polizia stradale e i soccorritori del 118.

Non è chiaro cosa abbia scatenato il tamponamento iniziale ma c’è da dire che episodi del genere non sono nuovi in questa superstrada, affollata di utenti in ogni ora de giorno.