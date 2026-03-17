Maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo all’interno della galleria Villafranca, in direzione del capoluogo siciliano. Oltre 80 i veicoli coinvolti, traffico in tilt. I dettagli.

Maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo: 80 veicoli coinvolti

Un gravissimo incidente a catena ha paralizzato oggi, 17 marzo 2026, il traffico sull’A20 Messina-Palermo in direzione del capoluogo siciliano. Il maxi tamponamento è avvenuto all’interno della galleria Villafranca, tra Milazzo e Rometta e ha coinvolto ben 80 veicoli, tra auto, camion e furgoni. Sul posto sono giunti subito sia i soccorsi che i vigili del fuoco, oltre alle autorità, quest’ultime al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a capire l’esatta dinamica del tamponamento e anche per gestire il traffico.

Maxi tamponamento sull’A20 Messina-Palermo: traffico paralizzato

In seguito al maxi tamponamento avvenuto all’interno della galleria Villafranca sull’A20 Messina-Palermo, che ha coinvolto 80 veicoli, è stata necessaria la chiusura dell’autostrada in entrambi i sensi di marcia, sia per i soccorsi sia per mettere in sicurezza l’intera area. Si sono formate code chilometriche, con conseguenza sul traffico anche nelle strade di accesso alla galleria. Al momento non è stato reso noto se ci sono persone ferite e la loro gravità. Le cause di questo maxi tamponamento sono ancora al vaglio degli inquirenti.