Mbappé ha un nuovo amore: “Lui e la modella trans Ines Rau stanno insieme”

Sulle principali riviste di gossip francesi sta impazzando un gossip riguardante la presunta liaison tra il calciatore Kylian Mbappé e la modella trans Ines Rau.

I due nei giorni scorsi sarebbero stati avvistati più volte insieme ma, al momento, nessuno dei due ha confermato o smentito la notizia. Sempre secondo i rumor i due avrebbero iniziato a frequentarsi già da qualche mese e il loro primo incontro sarebbe avvenuto al Festival di Cannes.

Chi è Ines Rau

Classe 1990, Ines Rau è una top model originaria di Parigi (i suoi genitori però sono entrambi algerini). Ha raggiunto la fama internaionale come modella e ha posato per le copertine di alcune celebri riviste (una su tutte Playboy).

A 16 anni ha iniziato il suo percorso di transizione e ha raccontato la sua intera storia nel libro Woman, pubblicato nel 2018. “Sento che la mia anima finalmente è libera, come se si fosse aperto il lucchetto che mi teneva rinchiusa per tanto tempo. Questa volta sono totalmente una donna”, ha raccontato in merito al suo percorso di transizione.