Medio Oriente, due persone investite da auto a Gerusalemme: per la polizia è terrorismo

Medio Oriente, due persone investite da auto a Gerusalemme: per la polizia è...

Due persone sono state investite da una macchina a Gerusalemme e, nonostante le poche informazioni in merito, la polizia non ha dubbi, si è trattato di un attacco terroristico.

Due persone sono state investite e ferite a Gerusalemme da un’auto pirata in due punti diversi della strada. Il tutto è avvenuto nei pressi della centrale dei bus dove, dopo lo scontro, le persone a bordo del veicolo sono scappate a piedi. Secondo quanto dichiarato dalla polizia, quanto avvenuto sarebbe un attacco terroristico.

Due persone investite per terrorismo

Sono due le persone rimaste vittima di un incidente automobilistico avvenuto a Gerusalemme, fortunatamente entrambi sono rimaste lievemente ferite a seguito dell’impatto con la macchina, avvenuto nei pressi della stazione centrale dei bus. Stando a quanto riportato, coloro che erano a bordo del veicolo sono scappati a piedi dopo lo scontro.

Sarebbero due i pirati della strada fuggiti e stando alle forze dell’ordine che sono intervenute sul posto, si sarebbe trattato di un attacco terroristico. Probabilmente questa tesi è nata dopo che la polizia ha ritrovato sul posto un mitragliatore, anche se per il momento non ci sono altre informazioni sulla questione.

Non è da escludere quindi che le autorità abbiano trovato altri elementi e informazioni che possano avvalorare la tesi del terrorismo. L’identità delle due persone fuggite al momento è ancora un mistero così come molti degli altri dettagli in merito a questo incidente.