Non più soltanto militari e soldati schierati lungo la linea di confine tra l’Egitto e la Striscia, Il Cairo si vuole assicurare che nessuna ondata di sfollati provenienti da Gaza possa entrare senza permesso nel Paese. Per questo motivo, i vertici egiziani hanno dato il via libera alla costruzione di un lungo muro nel deserto del Sinai.

L’Egitto costruisce un muro al confine con Gaza: il progetto

Il muro, lungo circa 8 miglia, avrebbe la funzione di impedire un esodo di massa verso le terre egiziane da parte dei profughi di Gaza, ormai stremati dai raid di Israele nella Striscia e desiderosi di allontanarsi dalla guerra. A riportare la notizia, è stata la fonte autorevole del ‘Wall Street Journal‘, ma anche tanti altri media internazionali la riprendono dandone conferma. L’Egitto vuole evitare con ogni mezzo che troppe persone provenienti da Gaza possano entrare nello Stato e per questo motivo sta presidiando il confine con i militari e i mezzi blindati dell’esercito. A preoccupare è soprattutto l’avanzata sempre più convinta di Israele verso Rafah.

Il muro tra Israele e la Striscia di Gaza

Ma il muro tra Egitto e Gaza non è l’unica barriera che si sta formando in queste ultime settimane in Medio Oriente. Anche sul confine tra Israele e Stiscia di Gaza, infatti, alcuni ingegneri stanno lavorando per rinforzare la barriera danneggiata dai tanti attacchi dall’inizio della guerra. Secondo quanto appreso, sarebbero centinaia i lavoratori palestinesi alle prese con il progetto, quasi tutti provenienti dalla Cisgiordania.