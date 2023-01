Meloni e la citazione a Garibaldi: "Qui o si fa l'Italia o si muore"

Giorgia Meloni è stata presente tramite videocollegamento alla manifestazione di Fratelli d’Italia “Pronti, candidati al via” svoltasi a Milano.

La premier, riferendosi all’attuale momento storico dell’Italia, ha citato Giuseppe Garibaldi: “Qui o si fa l’Italia o si muore”. Meloni ha sottolineato che non bisogna avere paura delle “scelte impopolari”, spiegando come ci saranno “momenti difficili”, assicurando tuttavia che l’Italia cambierà in meglio. Meloni ha proposto come arco temporale cinque anni alla fine di cui si potranno vedere i dati relativi all’economia e alla natalità.

nel nostro Paese. La leader di FDI ha aggiunto: “Dobbiamo tornare a essere padroni del nostro destino”.

Un’avventura appena iniziata

Meloni ha voluto ringraziare tutti i presenti alla kermesse, spiegando: “La nostra avventura è appena cominciata, Il responso della Lombardia è molto importante”. Un’occasione, a detta della premier, per dimostrare come sia possibile migliorare: “Possiamo tornare ad avere la stessa visione in Lombardia come al governo”.

Meloni cita Garibaldi: frase originariamente rivolta a Bixio

Bisogna precisare come “Qui o si fa l’Italia o si muore” sia una frase attribuita dallo storico Giuseppe Cesare Abba a Giuseppe Garibaldi nel corso del combattimento di Calatafimi, avvenuto il 15 maggio 1860. Tali parole sarebbero state dette dall’eroe dei due mondi a Nino Bixio, poiché quest’ultimo era dubbioso sul perseverare nella resistenza al potere borbonico.