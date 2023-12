Giorgia Meloni è influenzata: il presidente del Consiglio, nella mattinata di mercoledì 20 dicembre, ha assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra insieme all’ex compagno Andrea Giambruno. Il premier ha fatto anche un tampone che è risultato negativo al Covid.

Meloni influenzata alla recita della figlia Ginevra, tampone Covid negativo

Nonostante l’influenza insorta nei giorni scorsi e che l’ha costretta ad annullare tutti i suoi impegni di Governo, Meloni ha deciso di non essere assente alla recita scolastica della figlia. Dopo aver assistito allo spettacolo, tuttavia, la leader di via della Scrofa ha deciso di fare un tampone poiché non si sentiva bene. Seppur costipata, il tampone ha dato esito negativo al Covid.

Il risultato dell’esame è stato comunicato dal premier al suo staff al fine di stabilire se confermare o disdire gli appuntamenti in agenda nei prossimi giorni. A quanto si apprende, dopo un rapido consulto, Meloni ha deciso di annullare la conferenza di fine anno programmata per giovedì 21 dicembre. Inoltre, i suoi collaboratori le hanno intimato di non partecipare al saluto al Colle che si è tenuto mercoledì 20 e al quale hanno partecipato le più alte cariche dello Stato. Rinviato anche il briefing con la stampa.

Il Governo smentisce Dagospia

Fonti governative, quindi, hanno smentito le informazioni diffuse dal sito Dagospia secondo il quale, lunedì 18 dicembre, “prima del forte attacco d’influenza che l’ha costretta ad annullare gli impegni istituzionali, Meloni ha assistito alla recita scolastica della figlia Ginevra”.

In data 20 dicembre, sul sito di informazione diretto da Roberto D’Agostino, è stato pubblicato uno scatto che ritrae il premier seduto in prima fila con addosso un piumino bianco mentre assiste alla recita della piccola Ginevra.