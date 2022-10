Meloni non cede con il Cav: per ora la Ronzulli è fuori dal governo e non le toccherebbe alcun ministero “se non di prima fascia, almeno con portafoglio"

Giorgia Meloni non cede con il Cav e per ora Licia Ronzulli è fuori dal governo malgrado il pressing insistente di Silvio Berlusconi. AdnKronos riporta che le frasi sono succedute per tutta la notte: “Licia è fuori dalla partita, alla fine Giorgia ha vinto il braccio di ferro…”.

La fedelissima del leader di Forza Italia sarebbe stata quindi esclusa dal nuovo esecutivo e le prime avvisaglie della decisione della premier in pectore circolavano già “dopo il colloquio a Villa Grande tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni”.

Meloni non cede con il Cav su Ronzulli

I due se le sono dette con chiarezza, le loro cose, e proprio sul tema Ronzulli la Meloni non avrebbe voluto sentire ragioni con il Cav.

La richiesta di Berlusconi è nota: concedere alla sua fedelissima un ministero, “se non di prima fascia, almeno con portafoglio”. Ma la presidente di Fratelli d’Italia ha intuito che da una prova di forza(tura) non poteva uscire sconfitta in esordio e ha detto no.

Fuori dal governo, ma non è detto ancora

Perciò allo stato Ronzulli sarebbe fuori dal Cdm. AdnKronos pone un condizionale grosso come una casa e fa bene, a contare che le trattative sono andate avanti fino all’alba di stamane e che tutto potrebbe essere stato rimesso in discussione.

Anche perché c’è un percolo: che il caso Ronzulli possa “intrecciarsi con il voto in aula per il presidente del Senato, con il rischio di franchi tiratori nelle file azzurre”.