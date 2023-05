Giorgia Meloni commenta il trionfo del centrodestra alle comunali: "Non ci so...

Giorgia Meloni commenta il trionfo del centrodestra alle comunali: "Non ci so...

Anche la seconda tornata elettorale di queste comunali 2023 si chiude con un trionfo netto del centrodestra. Nella maggioranza delle città italiane più importanti, infatti, è stato scelto un sindaco di questa coalizione: la premier e numero uno di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni può esprimere tutta la sua soddisfazione.

Meloni sull’imposizione del centrodestra alle comunali 2023: “Non ci sono più roccaforti”

Il centrodestra sta vivendo davvero un momento d’oro, come dimostrano i risultati schiaccianti in suo favore alle elezioni comunali 2023. I cittadini delle principali città italiane hanno deciso, in quasi la totalità dei casi, di dare fiducia ad un sindaco di questa coalizione: unica eccezione importante è Vicenza. Giorgia Meloni esulta per l’ottimo risultato: “Abbiamo ottenuto buoni risultati e qualche vittoria che potrebbe definirsi storica come ad Ancona a conferma del fatto che non esistono più le roccaforti.”

Giorgia Meloni esulta: è il trionfo del centrodestra

Il presidente del consiglio dei Ministri, poi, prosegue ancora e conclude: “Il centrodestra vince queste elezioni amministrative e conferma il suo consenso tra gli italiani, il suo radicamento, la sua forza. Ringrazio tutti i cittadini che hanno scelto di accordare fiducia al centrodestra premiato il nostro buongoverno, le nostre proposte e la nostra concretezza.”