Menù digitali Famenu, il servizio gratuito per una ristorazione smart e sicura

Tutti i vantaggi dei menù digitali gratuiti di Famenu, il servizio creato da Andrea Faliva, appassionato di food e professionista del settore digitale.

Dalla semplicità d’utilizzo alle funzioni aggiuntive per il delivery, sono tanti i vantaggi di scegliere i menù digitali gratuiti di Famenu, il servizio creato da Andrea Faliva, appassionato del mondo del food e professionista del settore digitale. Lanciata nei primi mesi del lockdown, è una risorsa pensata per rispondere alle esigenze delle attività di ristorazione, che in questo particolare periodo sono chiamate ad adeguarsi a nuove misure di sicurezza per il contrasto al rischio di contagio.

Ma Famenu.it non soddisfa solo le necessità delle aziende per un’esperienza di ristorazione sicura al 100%, rappresenta anche un supporto per la digitalizzazione dei servizi. Viene eliminato il tradizionale listino cartaceo e il cliente ha accesso al menù digitale senza installare l’app: basta inquadrare con lo smartphone il QR code presente sul tavolo.

L’utilizzo è estremamente semplice anche dal punto di vista del ristoratore, che in pochi minuti attiva gratuitamente il pacchetto base del servizio digitale, inserendo logo, menù, orari di apertura e potendo contare su alcune opzioni di personalizzazione.

È previsto l’accesso da parte di più utenti e consente la generazione di un link, così da condividere il menù digitale sui canali web dell’attività: sito ufficiale, social network, Google Maps, eccetera. Una soluzione per fornire a clienti e lead un listino sempre aggiornato e accessibile in qualsiasi momento.

La proposta non si rivolge solo a ristoranti e pizzerie, ma anche a bar, pub, hotel e molte altre realtà del mondo Ho.Re.Ca. Grazie ai servizi integrativi le attività possono sfruttare il software per migliorare il rapporto con il cliente e ampliare il servizio delivery. Presenti anche funzioni per ottimizzare la gestione delle comande, menù multilingua e persino pacchetti per pubblicizzare il locale sui principali canali di comunicazione.

Come attivare Famenu? Basta accedere al sito ufficiale www.famenu.it (disponibile anche l’applicazione scaricabile da Google Play). Funzionalità e servizi integrativi sono accessibili direttamente dallo shop delì portale. Ogni settimana sono rilasciate nuove funzioni che migliorano il servizio e l’assistenza clienti è disponibile 24 ore su 24, via telefono, e-mail e chat online.

Oltre 4.000 attività hanno già scelto Famenu, tu cosa aspetti? Visita ora www.famenu.it.