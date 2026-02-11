La prematura scomparsa di Jung Eun-woo, attore sudcoreano noto per i suoi ruoli nei K-drama, ha scosso fan e colleghi in tutto il mondo. Il messaggio inquietante pubblicato su Instagram il giorno prima della sua morte, insieme a un’immagine di artisti scomparsi prematuramente come Leslie Cheung e Amy Winehouse, evidenzia la fragilità della vita anche per chi sembra brillare sullo schermo.

Addio all’attore Jung Eun-woo: trovato morto a 40 anni

Formatosi in Teatro e Cinema presso la prestigiosa Dongguk University, Jung Eun-woo ha conquistato il pubblico con ruoli memorabili, a partire dal K-drama Bride of the Sun (2011), definito “un fenomeno di pubblico” che ha consolidato la sua fama a livello globale. Nel corso della sua carriera ha partecipato a numerosi progetti tra cui H.I.T., Five Fingers, One Well-Raised Daughter, The Tale of the Bookworm, The Return of Hwang Geum-bok e My Only One, fino all’ultimo film Memory: Manipulated Murder (2021). La sua capacità di spaziare tra generi diversi – dal dramma al romance, dall’azione alla commedia – lo ha reso un interprete versatile e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica.

Il messaggio misterioso, poi la scoperta choc: Jung Eun-woo trovato morto a 40 anni

“Missing, envying, regretting… PIR.BG”: queste parole, scritte da Jung Eun-woo sul suo profilo Instagram il 10 febbraio accanto a un’immagine di Leslie Cheung e Amy Winehouse, artisti scomparsi prematuramente, assumono oggi un significato tragicamente profetico. Il giorno successivo, l’11 febbraio, l’attore sudcoreano è stato trovato morto all’età di 40 anni. La famiglia ha chiesto che la causa del decesso non venisse resa pubblica, lasciando la comunità internazionale nello sgomento. La notizia ha rapidamente fatto il giro dei media, sottolineando l’impatto della sua carriera e la perdita per il mondo dei K-drama, dove Eun-woo si era distinto per talento e carisma.

Tributi e messaggi di cordoglio hanno invaso i social media, con hashtag che sono diventati trend globali, a testimonianza della portata della sua popolarità.