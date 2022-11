Messi e Ronaldo giocano a scacchi: la foto alla vigilia del Mondiale

Messi e Ronaldo che giocano a scacchi: la foto del secolo scattata da Louis Vitton alla vigilia dei Mondiali in Qatar

Alla vigilia del Mondiale in Qatar che li vedrà protagonisti, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo hanno pubblicato assieme una foto che passerà alla storia per Louis Vitton, mentre giocano a scacchi: “La vittoria è uno stato mentale”.

Messi e Ronaldo assieme nella “foto del secolo”

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo assieme in un’immagine che già sta passando alla storia come “foto del secolo”.

Alla vigilia del Mondiale in Qatar che potrebbe vederli protagonisti (per entrambi infatti sarà l’ultima partecipazione al campionato del mondo), Annie Leibovitz ha deciso di immortalare per Louis Vuitton i due fenomeni del calcio mentre giocano a scacchi, accompagnati dalla seguente didascalia: “La vittoria è uno stato mentale”.

Esplode il web

L’immagine è stata pubblicata contemporaneamente da entrambi i calciatori, facendo andare in tilt i social, e ovviamente registrando in poche ore numeri di like, reazioni e commenti da extraterrestri.

Foto che non è di certo passata inosservata dal numero 1 degli scacchi mondiali Magnus Carlsen, grande appassionato di calcio, tifosissimo del Real Madrid e ammiratore di Cristiano Ronaldo.

Second greatest rivalry of our time mimicking the greatest https://t.co/9ncVVgUnzs

— Magnus Carlsen (@MagnusCarlsen) November 19, 2022

Il campione del mondo ha ritwittato il post, ma con la sua solita ironia: “La seconda miglior rivalità sportiva ricalcando le orme della più grande“.

In pochi sanno infatti che la disposzione dei pezzo sulla scacchiera nella foto ormai diventata virale non è casuale: la fotografa ha preso spunto da un match vero disputato lo scorso giugno al Norway Chess (torneo scacchistico prestigioso) da Magnus Carlsen contro Hikaru Nakamura, suo grande rivale negli ultimi anni, e che in molti addetti del settore hanno sempre accostato con il più noto dualismo Messi-Ronaldo.