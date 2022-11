Cerimonia di apertura Mondiali in Qatar 2022: ospiti, orari e come vederla in diretta tv e streaming

Cerimonia di apertura Mondiali in Qatar 2022: ospiti, orari e come vederla in...

L'Al Bayat Stadium come cornice e ben quattro canzoni come esibizione: ecco la cerimonia di Qatar 2022

L’evento sportivo più atteso dell’anno è finalmente quasi arrivato al suo inizio, domenica 20 novembre infatti avranno inizio i Mondiali in Qatar.

La gara di inaugurazione della competizione sarà Qatar-Ecuador, che andrà in scena allo stadio Al Bayat alle ore 17.00 (ora italiana), ma prima la classica cerimonia d’apertura, che inizierà alle 16.

Nonostante l’Italia non sia qualificata per questa importante manifestazione, sarà possibile seguirla integralmente in chiaro in quanto la Rai ne ha acquistato in esclusiva i diritti.

L’inaugurazione dunque sarà visibile in diretta su Rai 1, Mara Venier infatti per la speciale occasione terminerà in anticipo Domenica In lasciando il collegamento a Rai Sport. Oltre che in televisione, l’intera manifestazione sarà visibile anche in streamin sul sito di Rai Play.

Come di consueto la cerimonia di inaugurazione vedrà degli ospiti internazionali cantare le prorie hit. A causa delle tante polemiche sulla manifestazione, molte star hanno dichiarato di aver rifiutato l’ingaggio, ciò nonostante lo spettacolo sarà di primo livello: dovrebbe esserci spazio per quattro brani inseriti dalla stessa FIFA nella playlist FIFA World Cup Qatar 2022 Official Soundtrack, resa nota negli scorsi mesi.

– Hayya Hayya (Better Together) di Trinidad Cardona, Davido e Aisha;

– Arhbo di Ozuna feat. GIMS;

– Light the Sky di Nora Fatehi Balqees, Rahma Riad, Manal & RedOne;

– The World Is Yours to Take dei Tears for Fears feat. Lil Baby.