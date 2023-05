Messi sospeso dal PSG per due settimane: cosa ha fatto

Messi salta l'allenamento per volare in Arabia Saudita: punito e sospeso dal PSG per due settimane.

Il PSG ha sospeso Messi per due settimane: la “pulce” sarebbe volata in Arabia Saudita per ragioni di sponsor senza l’autorizzazione del club.

Messi sospeso dal PSG per due settimane: ecco il perché

Lionel Messi è stato sospeso per due settimane, con effetto immediato, dal Paris Saint-Germain. Non potrà allenarsi e giocare con la squadra, e gli verrà anche sospeso lo stipendio per il periodo di punizione.

Il motivo di una decisione così dura? Ufficialmente, la società avrebbe punito l’argentino per essere volato in Arabia Saudita senza permesso, per presenziare ad alcune iniziative commerciali in qualità di ambasciatore turistico, e non aver preso parte alla seduta di allenamento.

Perché una punizione così dura? Il retroscena

Cercando di ricostruire la dinamica, tutto nasce da una promessa che il tecnico, Christophe Galtier, aveva fatto alla squadra: avrebbe concesso ai calciatori due giorni di riposo in caso di vittoria con il Lorient. Ma le cose in campo sono andare diversamente, con una sonora sconfitta per 3-1 rimediata dai parigini al Parco dei Principi.

Per questo, il gruppo si sarebbe dovuto ritrovare il lunedì mattina – giorno successivo alla partita – per riprendere il consueto lavoro. Messi, invece, non si è presentato. Un atteggiamento che non è andato giù ai vertici alti del PSG, che hanno immediatamente punito la “pulce”.