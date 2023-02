Messi ammette: "Per me sarà molto difficile giocare i prossimi Mondiali"

Messi ammette: "Per me sarà molto difficile giocare i prossimi Mondiali"

Messi ammette: "Per me sarà molto difficile giocare i prossimi Mondiali"

Messi ammette: "Per me sarà molto difficile giocare i prossimi Mondiali, ad ogni modo giocherò fin quando starò bene fisicamente e mi divertirò"

Leo Messi poggia i piedi per terra ed ammette in un’intervista con Olé: “Per me sarà molto difficile giocare i prossimi Mondiali“.

L’asso argentino campione del mondo svela che sta iniziando a fare i conti con la sua età ed ai media Usa di indirizzo ispanico ha confessato di trovare “molto difficile” giocare il Mondiale 2026, che si disputerà tra Canada, Stati Uniti e Messico.

Messi: “Difficile giocare ai prossimi Mondiali”

Per Messi sarà difficile a causa della sua età, dal momento che arriverà al torneo “a 39 anni”, nello stesso momento in cui “voleva la continuità di Lionel Scaloni come allenatore dell’Albiceleste”.

Ha detto Messi: “Non lo so, l’ho sempre detto a causa della mia età, penso che sia molto difficile per me arrivarci“.

“Giocherò fin quando starò bene fisicamente”

Il campione argentino ha ammesso di “amare giocare a calcio” e continuerà a praticarlo “finché sta bene” e si sente “fisicamente bene e continua a divertirsi”. Poi però ha ammesso: “Ma penso che la prossima Coppa del Mondo sia molto lontana”.

D’altro canto lo stesso Messi ha dichiarato che la sua presenza ai prossimi Mondiali dipenderà da “come andrà la sua carriera” nel 2026. E in chiosa: “Compirò 36 anni, vedrò dove sta andando la mia carriera, cosa farò e dipende da tante cose”.