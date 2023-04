Messina, cade e muore carbonizzata nei ceppi ardenti del camino

Un'anziana cade a faccia in giù nel camino e muore carbonizzata mentre il coniuge era andato in legnaia a fare scorta

Un drammatico incidente domestico in Sicilia ed un uomo sconvolto da quello che ha dovuto vedere, a Messina un’anziana cade e muore carbonizzata nei ceppi ardenti del camino con cui voleva riscaldarsi. Da quanto si legge l’80enne Rosina Danzè è stata trovata in casa dal marito rientrato ma era ormai troppo tardi, la donna era morta, pare uccisa da fiamme e fumo a Sant’Angelo di Brolo, in provincia di Messina.

Cade nel camino e muore carbonizzata

La coppia viveva in una casetta situata in contrada Lunella con un caminetto. I media spiegano che a causa del freddo i due anziani avevano ripreso ad accendere il fuoco domestico e ad un certo punto il marito è uscito per andare nella legnaia. Quando è rientrato in casa il poveretto si è trovato dinanzi “al corpo della moglie ormai carbonizzato: la donna era intenta a riscaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano perdendo i sensi“. Purtroppo la vittima ha riportato ustioni talmente gravi da vanificare l’intervento del 118.

L’arrivo di 118, carabinieri e team 115

Per Rosina Danzè era però troppo tardi Assieme ad un’ambulanza del 118 proveniente da Capo d’Orlando sono arrivati anche i carabinieri della stazione locale insieme ai vigili del fuoco. I militari hanno posto la casa sotto sequestro per effettuare i rilievi necessari e girato il verbale al magistrato che potrebbe disporre un’autopsia.