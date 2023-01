Messina Denaro, l'ex magistrato: "Ha goduto di una protezione di altissimo livello"

Nel suo intervento a In onda su La7 il senatore M5S Roberto Scarpinato ha parlato della protezione di Messina Denaro e del lungo periodo di latitanza del boss mafioso.

Protezione di Messina Denaro

Le dichiarazioni di Scarpinato sul caso: «Messina Denaro ha goduto di protezione ad altissimo livello. Nessun latitante può resistere per 30 anni senza protezione al di là della mafia»

Secondo il senatore, infatti, il boss ha potuto sicuramente godere di una protezione ad altissimi livelli. La protezione a Messina Denaro è stata offerta non soltanto a livello locale, ma c’è stata una protezione di sistema.

Poliziotti arrestati per favoreggiamento

Al programma di La7 Scarpinato ha ricordato che nel corso degli ultimi anni sono state arrestate per favoreggiamento varie persone che facevano parte delle forze di polizia e che altri avevano pilotato fughe di notizie all’esterno. Tuttavia, ha affermato il senatore, nessun latitante avrebbe potuto resistere per 30 lunghi anni senza avere una protezione che andava oltre alla mafia.

Proteizione di sistema

Il senatore ribadisce che Matteo Messina Denaro ha quasi certamente goduto della protezione di qualche professionista colluso del luogo, ma allo stesso di una protezione di sistema poiché è a conoscenza dei segreti delle stragi di mafia e conosce i complici delle stragi del ’92 e del ’93.

Secondo Scarpinato il boss mafioso aveva quindi deciso di lasciarsi arrestare.

Già alcuni mesi fa il senatore del M5S aveva predetto un possibile accordo tra associazioni mafiose e i piani alti dello Stato.

Ora Scarpinato commenta così l’arresto del Boss: «Matteo Messina Denaro non è più più Diabolik come l’avevamo battezzato, cioè un capomafia estremamente raffinato che riusciva a sfuggire a tutte le indagini. Ha iniziato a commettere una serie di errori da principiante e da dilettante, come usare il telefonino e chattare, perché evidentemente aveva deciso di lasciarsi prendere»

