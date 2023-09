Tragedia a Patti, in provincia di Messina, dove nelle scorse ore si è consumato l’ennesimo caso di morte bianca: a perdere la vita questa volta è stato Giuseppe Milici, un operaio edile di 56 anni.

Cade da ponteggio e muore: addio a Giuseppe Milici

La vittima era impegnata al momento del dramma ad effettuare dei lavori sulla facciata di un edificio sito tra le contrade Mustazzo e Agliastri, quando all’improvviso è caduto dal ponteggio dove si trovava, posto a circa un metro e mezzo d’altezza. Al di sotto della struttura era piazzato un palo di ferro dove l’uomo è rimasto infilzato, morendo così sul colpo.

Al momento la procura di Patti ha aperto un’inchiesta per fare chiarezza sul caso: i carabinieri sono dunque al lavoro per cercare di ricostruire la vicenda con maggior precisione.

Cantieri italiani, è una strage: da inizio anno almeno 559 morti

Giuseppe Milici è soltanto l’ultima vittima sul lavoro in Italia in ordine di tempo. Secondo quanto riportato dall’Osservatorio sulla Sicurezza sul Lavoro e Ambiente da inizio anno fino al 31 luglio sono state registrate nel nostro Paese ben 559 vittime sul lavoro. Numeri che, come dichiarato dal presidente dell’Osservatorio Mauro Rossato “descrivono un panorama a dir poco sconfortante”.