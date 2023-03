Meta non si arrende e si impegnerà per giungere ad un accordo

La società alias colosso imprenditoriale Meta, fondata da Mark Zuckerberg ha annunciato di non aver siglato alcun accordo economico per l’usufrutto di contenuti musicali italiani all’interno delle proprie piattaforme social. Ciò comporta che gli utenti di tutte le piattaforme social di proprio dominio non godranno più della possibilità di condividere alcun brano del repertorio Siae.

Il divieto vale per le Storie ed i Reels di Facebook e Instagram, dove la musica può essere utilizzata a colonna sonora dei post condivisi dai profili dallo scorso novembre. In poche parole, la musica tutelata dalla SIAE, la Società Italiana degli Autori ed Editori, non ha concesso al colosso un’intesa economica per rinnovare l’accordo di licenza con Siae. Ma Zuckerberg non si arrende.

“La tutela dei diritti d’autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio Siae all’interno della nostra libreria musicale”, ha dichiarato il fondatore di Meta.

Continua poi in una nota condivisa, firmata e pubblicata da Il Corriere Della Sera dal suo portavoce: “Abbiamo accordi di licenza in oltre 150 paesi nel mondo e continueremo a impegnarci per raggiungere un accordo con Siae che soddisfi tutte le parti”.