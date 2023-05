C’è l’accordo (transitorio) tra Meta e Siae. Così la musica italiana, tutelata dalla Società degli autori e editori, torna a disposizione dei social network di gestione Zuckerberg, Facebook ed Instagram. A renderlo noto, attraverso un comunicato, è proprio la Siae.

Meta e Siae firmano un accordo transitorio per il ritorno della musica di proprietà Siae su Instagram e Facebook

Come si legge nella nota, Siae esprime tutta la sua “soddisfazione per questo risultato, cercato e raggiunto“, impegnandosi comunque “a tutelare gli interessi dei suoi iscritti, continuando a lavorare instancabilmente per raggiungere un accordo definitivo e duraturo improntato all’equità e alla trasparenza, così come chiede anche la direttiva europea sul Copyright“.

La società degli autori e editori aggiunge che “si impegna inoltre a portare avanti le negoziazioni nel rispetto delle decisioni e delle misure cautelari dettate dall’Antitrust“. Il punto d’incontro sarebbe giunto intorno alla proposta di Meta volta a prorogare, alle stesse condizioni, il contratto di licenza scaduto a dicembre del 2022.

La vertenza era stata aperta a metà marzo, quando la società di Mark Zuckerberg, holding proprietaria dei social network Facebook e Instagram, oltre che di WhatsApp, aveva reso noto come non fosse stato raggiunto alcun accordo con Siae per il rinnovo della licenza sul diritto di autore.

“Per l’industria musicale si tratta di un passo importante perché consente ai fan di musica ed agli artisti di utilizzare nuovamente importanti canali dei social media” ha commentato Enzo Mazza, ceo della Fimi, la Federazione dell’industria musicale. Pronti a usare di nuovo la musica dei vostri artisti preferiti per stories e reels?