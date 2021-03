Meteo 1 aprile, caldo anomalo con punte di 27 gradi

Caldo anomalo e cielo sereno in tutta Italia, il meteo del 1 aprile.

Una primavera all’insegna delle belle giornate, è questo quelle che ci dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni quando si registreranno dei picchi di caldo anomalo con le temperature che in alcune zone d’Italia raggiungeranno i 27 gradi.

Nella giornata di domani, 1 aprile, nello specifico si assisterà alla fase più calda di questo periodo con i termometri in risalita specialmente al Nord. Un caldo anomalo per la stagione causato da una bolla di alta pressione a matrice africana che però non sarebbe destinato a durare a lungo.

Meteo 1 aprile: caldo anomalo

Nella giornata di domani, 1 aprile, bel tempo su tutto il Paese con il Nord nello specifico che godrà di cielo sereno e soleggiato. Unica eccezione in tal senso sarà rappresentata dalle coste della Liguria dove, specie in mattinata, è prevista molta foschia. Peggiora leggermente la situazione al Centro con nuvole sugli Appenini, specie nella zona laziale e abruzzese, e anche possibili rovesci. Ancora caldo invece al Sud dove anche si registrerà cielo sereno o poco nuvoloso.

Peggiorano le condizioni a Pasqua

Il caldo anomalo di questi giorni, come accennato, non è destinato a durare a lungo in quanto già dal prossimo weekend di Pasqua il contesto atmosferico inizierà a cambiare con l’anticiclone africano che perderà parte della sua energia a causa del contrasto con correnti decisamente più fredde proventi dal Nord – Est d’Europa. Il fine settimana pasquale sarà dunque all’insegna dell’instabilità e con temperature in calo.