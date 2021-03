Le previsioni meteo fino al weekend di Pasqua.

Il periodo del maltempo si è concluso, l’Italia può accogliere finalmente la Primavera. Le temperature si stanno progressivamente alzando. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, tuttavia, non sarà sereno in tutta la penisola. Quest’ultima, infatti, sarà spaccata in due a causa di un doppio flusso di aria umida: brusco calo dal punto di vista termico al Nord e picchi in rialzo invece al Sud.

Le previsioni per Pasqua

Il weekend di Pasqua non porterà il bel tempo in tutta Italia. Già a partire da venerdì 2 aprile le regioni del Nord, infatti, dovranno convivere con le basse temperature: Bolzano e Trieste potrebbero scendere sotto i +5°C. Pioggie torrenziali e abbondanti nevicate si abbatteranno su Alpi e Appennini. Al Sud, invece, si potrebbero raggiungere temperature massime di +30°C a Catania e Siracusa. La situazione dovrebbe persistere fino a Pasquetta.

L’Italia intera potrà dunque godersi le alte temperature soltanto fino a martedì 30 e mercoledì 31 marzo.

Nei primi giorni di aprile, invece, soltanto le regioni del Sud avranno modo di approfittare del sole primaverile. Ma non per molto. A partire dal 6-7 aprile, infatti, una nuova eccezionale ondata di gelo dovrebbe arrivare dall’Islanda.