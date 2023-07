Fino al prossimo 5 luglio, secondo le previsioni meteo, continuerà l’instabilità climatica in Italia con piogge e temporali: dal 6, tuttavia, è atteso l’arrivo dell’anticiclone africano che farà schizzare le temperature, superando i 35-36°C.

Meteo, ancora instabilità climatica a luglio ma sta per arrivare l’anticiclone africano

La perturbazione atlantica che ha raggiunto la Penisola nella giornata di venerdì 30 giugno sta provocando forte instabilità da un punto di vista meteorologico. L’instabilità climatica, negli ultimi giorni, ha provocato problemi soprattutto alle regioni del Nordovest e in Toscana dove si sono verificati violenti nubifragi.

Con, l’anticiclone africano si è ritirato verso sudovest, la perturbazione atlantica è libera di creare incertezza in Italia. Al momento, soltanto le regioni del Sud mostrano una situazione sostanzialmente stabile.

In merito alle previsioni meteo per l’immediato futuro, il meteorologo di www.iLMeteo.it, Mattia Gussoni, ha spiegato che il Paese dovrà fare i conti con diversi temporali almeno fino al prossimo mercoledì 5 luglio. precipitazioni sparse sono attese soprattutto in montagna e su Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, compresa la Capitale.

Dalla perturbazione atlantica alla nuova impennata di caldo

A partire dalla giornata di domenica 2 luglio, le giornate si connoteranno per bel tempo al mattino e l’arrivo di improvvisi temporali al pomeriggio in corrispondenza dei rilievi centrosettentrionali.

Fino a mercoledì 5 luglio, poi, si verificheranno possibili temporali soprattutto al Nord, sia in montagna che in pianura. Tempo soleggiato, invece, al Centro-Sud, a eccezione dell’instabilità pomeridiana che riguarderà i rilievi.

Per quanto riguarda le temperature, dopo il calo dovuto al passaggio della perturbazione, ricominceranno a salire. I valori massimi non andranno, però, oltre i 31°C se non in alcune aree del Sud e del Centro.

La situazione muterà in modo radicale da giovedì 6 luglio, quando dal continente africano l’anticiclone subtropicale raggiungerà il bacino del Mediterraneo e, di conseguenza l’Italia. Dal 6 luglio in poi, le temperature schizzeranno oltre i 35-36°C nelle Isole Maggiori, al Sud e al Centro, dando inizio alla seconda ondata di caldo africano.