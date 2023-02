Meteo, cambia tutto: da domenica 26 febbraio l'Italia ripiomberà nell'inverno

Se pensate che l’inverno sia già un lontano ricordo vi sbagliate: stando alle ultime previsioni del tempo, infatti, il meteo delle prossime ore in Italia non sarà esattamente clemente.

Dopo le temperature piuttosto primaverili che hanno interessato la nostra Penisola nei giorni scorsi, infatti, la situazione è destinata a cambiare drasticamente a partire da domenica 26 febbraio.

Le previsioni del tempo di domenica 25 febbraio: torna l’inverno

Vale la pena di recuperare cappotti e ombrelli, perché sono previsti temporali su gran parte dell’Italia e un generale abbassamento delle temperature. Come riporta 3BMeteo a portare questo clima “natalizio” sarà una corrente d’aria di provenienza artica che raggiungerà l’Europa centrale entro la serata di oggi, sabato 25 febbraio.

Il vortice freedo interesserà in particolare le regioni del Nordovest, ma anche l’Emilia Romagna, la Toscana e le Marche dove avremo un clima molto freddo e precipitazioni a carattere nevoso anche fino a quote molto basse. Non è da escludere, a proposito, che la neve faccia capolino anche in pianura.

Diverso invece il caso del Sud Italia, dove grazie allo scirocco questa ondata di bassa pressione porterà più che altro rovesci e temporali, in arrivo dopo giorni in cui la colonnina di mercurio ha toccato anche i 25 o i 26° (in alcune zone della Sicilia).

Le previsioni per lunedì 26 febbraio

Il vortice freddo resterà su Sardegna, regioni centrali e Sud anche all’inizio della prossima settimana, portando con sé piogge e temporali. Temperature in calo e brutto tempo persisteranno anche su una parte del Nordovest, dove si potrebbero registrare fenomeni a carattere nevoso anche in pianura (seppure non particolarmente intensi).