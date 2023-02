In arrivo impulso polare sull'Europa: le conseguenze per l'Italia

La stasi anticiclonica non durerà a lungo: mercoledì è previsto un impulso polare sull'Europa occidentale. Quali saranno le conseguenze per l'Italia?

Per mercoledì 22 febbraio è previsto l’arrivo di un impulso polare sull’Europa occidentale.

Ebbene sì, la stasi anticiclonica è prossima a salutarci. Tra i paesi colpiti dalla corrente gelida ci sarà la Spagna. Per quanto riguarda l’Italia, il notro paese sarà interessato da un richiamo di correnti umide e miti, in contrasto all’aria artica che interesserà la Spagna. Avremo inoltre un aumento di nubi e quelche pioggia debole. Il contesto italiano, dunque, sarà per qualche tempo ancora anticiclonico, soprattutto al Centro-Sud.

Non ci sarà dunque un drastico cambiamento per ora e i fenomeni precitati interesseranno solamente parte del Centro, Toscana in primis.

Impulso polare sull’Europa: nubi più diffuse in Italia

Come informa 3bmeteo, già da martedì 22 febbraio ci sarà qualche avvisaglia del cambiamento meteorologico che interesserà l’Italia. Sarà tuttavia davvero poco significativa. A partire da mercoledì è previsto un aumento di nubi e fenomeni più sparsi; fenomeno che interesserà anche la giornata di giovedì 23 febbraio.

La situazione sulla Liguria il 24 febbraio

Venerdì 24 febbraio i fenomeni potrebbero già essere più abbondanti sulla Liguria, tuttavia bisognerà attendere la migrazione del minimo dalla Spagna al Mediterraneo centrale, prima di vedere quantitativi più importanti. Si attende un ulteriore aumento delle temperature.