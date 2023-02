Allerta Maltempo: occhi puntati sul weekend

Previsioni meteo: il ritorno di freddo, neve e pioggia

Pessime notizie per gli amanti delle gite fuori porta nei fine settimana: infatti, questi sono gli ultimi giorni di Anticiclone sull’Italia, dopodichè assisteremo al ritorno del forte maltempo e del freddo, soprattutto al Nord Italia.

Le Previsioni Meteo per il weekend sono molto ma molto difficili: la situazione metereologica risulta complessa e di difficile comprensione anche per gli addetti ai lavori. L’Anticiclone continuerà a garantire bel tempo e clima mite sull’Italia fino a metà settimana, ma a partire da Venerdì 24 e Sabato 25 Febbraio la situazione climatica si ribalterà totalmente.

La situazione climatica italiana è complessa: i metereologi faticano a trovare una quadra

Certamente torneranno maltempo e temperature sotto lo zero nelle zone settentrionali dell’Italia, caldo nord Africano in pieno stile autunnale per le aree meridionali. Lo scenario climatico italiano è particolarmente complesso non solo per le divergenze interpretative rinvenute dagli esperti, ma anche per la difficile comprensione della configurazione barica che si prospetta per il fine settimana.

Freddo polare su Nord Italia

Il freddo arriverà inizialmente su Spagna e Portogallo, per poi raggiungere anche l’Italia a partire dal settentrione. Il maltempo, invece, dovrebbe essere più diffuso e organizzato, colpendo in modo particolarmente intenso le Regioni tirreniche e settentrionali, alleviando il problema della siccità.