Un impulso perturbato sta per mettersi in viaggio a partire dal Centro Nord, perciò da domani addio al Carnevale ed all'anticiclone: torna il freddo

Addio al Carnevale entro domani ed anche all’anticiclone: torna il freddo, dopo i giorni di sole e temperature “miti” pioggia e neve stanno per colpire l’Italia.

Quando, come e dove?Il dato è netto: la settimana dal 20 febbraio e i prossimi giorni vedranno un radicale cambiamento delle condizioni meteo. E potranno tornare presto piogge e anche la neve sull’Italia.

Torna il freddo, addio anticiclone di Carnevale

Gli esperti del meteo non hanno dubbi: tempo massimo tre giorni e le nuvole aumenteranno a partire dalle regioni del Nord Italia e già dalla serata di oggi arriverà un impulso perturbato che potrebbe “portare piogge copiose in pianura e abbondanti nevicate in montagna, soprattutto al Centro-Nord”.

Sull’Italia stazionava e lo farà ancora per poche ore un campo di alta pressione che si sta infiacchendo in queste ore.

Ancora pochi giorni e temperature giù

Il risultato? Per ora clima ancora “mite” e pochi cambiamenti, ma la “rivoluzione” è alle porte. In queste ore le zone tirreniche e alcuni tratti della Valle Padana vedranno solo nebbie e nubi basse ma a fine settimana piogge e temperature più fredde sono attese e gli esperti danno come sempre più probabile un cambiamento sul fronte meteo climatico “con il ritorno del freddo, della pioggia e della neve”, come spiega Fanpage.

E la neve potrebbe essere copiosa.