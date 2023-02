Meteo: come cambiano le previsioni dopo l'anticiclone di Carnevale

Meteo: ecco come cambiano le previsioni dopo l’anticiclone di Carnevale con un doppio scenario di maltempo e le direttrici dell’aria fredda o “spagnole” oppure “francesi”.

Che significa? Spieghiamolo meglio: il dato è che l’anticiclone di Carnevale accompagnerà l’Italia nel weekend 18-19 febbraio e fino al Martedì Grasso. Il tempo sarà per lo più stabile, pur con qualche annuvolamento e correnti calde che andranno ad influire sulla quota dello zero termico, attestata a 3000 metri. E dopo martedì 22 che accadrà?

Meteo: come cambiano le previsioni

La proiezione di 3bmeteo segue il trend di incertezza delle altre e lo fa perché l’aria fredda in arrivo ha “due binari” su cui potrebbe viaggiare.

Quello che si sa è che è in arrivo una saccatura fredda alimentata da correnti artiche marittime. Ecco, quell’aria gelida scenderà gradualmente dal nord Atlantico per raggiungere l’Europa centrale. Ecco, la situazione diventerebbe ambigua quando l’aria fredda avrà raggiunto la Francia. Perché? Perché potrebbero succedere due cose: o il freddo piegherebbe verso sud entrando nel Mediterraneo dalla Valle del Rodano oppure in rotazione arriverebbe fino in Spagna.

Francia o Spagna, ecco cose succederebbe

E cosa cambierebbe in termini di esito? L’aria fredda attraverso il Rodano creerà un “profondo vortice di bassa pressione tra le Baleari e la Sardegna che sarebbe in grado di portare tempo anche perturbato sulla Penisola e quindi anche le tanto agognate piogge al Nordovest assieme a tanta neve sulle Alpi e un calo anche localmente sensibile delle temperature”. E il secondo scenario?la direttrice verso la la Spagna e il Mediterraneo occidentale porterebbe correnti calde di matrice sub tropicale “con annuvolamenti e fenomeni eventuali non molto significativi”.