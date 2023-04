Un nucleo d’aria gelida si sta per muovere attraverso Bielorussia, Polonia, Germania e Francia, per poi raggiungere le Isole Britanniche, ma toccherà anche l’Italia, con un nuovo colpo di coda dell’inverno.

Meteo, colpo di coda dell’inverno: nuove piogge sull’Italia

Un nucleo di aria gelida si muoverà attraverso Bielorussia, Polonia, Germania e Francia, per raggiungere le Isole Britanniche. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del sito ilmeteo.it, questo spostamento di aria gelida potrà travolgere anche l’Italia. Dal pomeriggio di oggi sono attesi violenti temporali al Nord e nuove nevicate sulle Alpi, fino a 1300 metri, a due mesi dall’inizio dell’estate, con un colpo di coda dell’inverno. Nelle prossime ore ci saranno rovesci soprattutto a ridosso della dorsale appenninica, ma il vero cambiamento avverrà dal pomeriggio a Nord, soprattutto nel Triveneto. I temporali si sposteranno verso sera in Lombardia e in Emilia Romagna.

Previsioni meteo: tornano freddo e piogge

Domani piogge forti anche sul Piemonte, con precipitazioni diffuse anche in Toscana, Umbria e Marche. Sul resto del Centro e al Sud ci saranno brevi acquazzoni alternati da schiarite. Giovedì 20 aprile continuerà l’inverno, anche se la fase perturbata e fredda sarà veloce e durerà fino a venerdì mattina. Nel fine settimana tornerà l’alta pressione con sole e temperature massime che sfioreranno i 25 gradi anche al Centro. La domenica sarà soleggiata al Centro-Sud, mentre al Nord torneranno le nubi. Per lunedì 24 aprile è previsto il passaggio di una perturbazione dal Nord Atlantico.