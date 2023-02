Meteo, continua l'assalto del gelo: cosa accadrà in Italia

Arriva prima di quanto previsto il gelo in Italia: le date da tenere d'occhio e le previsioni per il periodo successivo

Il colonnello Mario Giuliacci conferma l’arrivo del gelo in Italia che si affaccerà sull’Adriatico già dalla fine di sabato 4 febbraio per arrivare in tutta Italia entro il 6 febbraio.

Ecco quanto durerà e cosa potrebbe accadere dopo

L’assalto del gelo in Italia

Lo aveva già previsto e ora, in un post del suo sito (www.meteogiuliacci.it) il colonnello Mario Giuliacci ha confermato l’arrivo del gelo in Italia. Inoltre arriverà prima di quanto previsto.

Da dove provengono le correnti gelide

Il motivo? Come spiega il noto metereologo “Le correnti gelide della svolta si stanno già mettendo in movimento, e la loro strada sembra ben definita.Tra l’alta pressione atlantica che occupa l’Europa Sud-Occidentale e il centro depressionario posizionato sull’estremo Nordest del continente si è infatti creato un corridoio di intense correnti settentrionali che, nei prossimi giorni, spingerà aria gelida dirrettamente dai confini del Circolo Polare Artico, a nord della Penisola Scandinava, fino sul Mediterraneo”.

Quando e dove arriverà il gelo

A parte le valutazioni tecniche di riferimento, quando e in quali modalità arriverà il gelo in Italia?

Come spiega Giuliacci, ” I primi refoli di gelo si infiltreranno sull’Adriatico già alla fine di sabato 4, poi domenica 5 le correnti artiche si propagheranno con decisione sulle nostre regioni adriatiche, al Sud e, infine, nelle prime ore di lunedì 6 anche sul resto dell’Italia.

Un brusco calo termico, accompagnato da venti gelidi che accentueranno la sensazione di freddo. Correnti per lo più asciutte, quindi le nevicate potrebbero risultare poco diffuse, ma laddove arriveranno riusciranno a imbiancare il territorio fino a quote molto basse.”

Quanto durerà l’ondata di gelo

Per quanto riguarda la durata di questa ondata di gelo, le proiezioni mostrano ancora molta incertezza. Il gelo potrebbe insitere sul nostro territorio per tutta la settimana e non è escluso un secondo impulso, in queto caso proveniente dalla Russia.

Come sempre si tratta di tendenze, per previsioni più dettagliate è sempre preferibile cercare la propria zona di interesse nelle varie sezioni dedicate al meteo locale.