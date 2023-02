Meteo, la mappa-choc di Giuliacci: "Ecco le città sotto zero"

Meteo, Giuliacci prevede un ulteriore sferzata di gelo e pubblica le località sotto zero al 30 gennaio

Da giorni ormai si cerca di capire e prevedere quando il freddo gelido finalmente lascerà la penisola italiana.

Dopo il ciclone Thor e la sciabolata artica Attila, infatti, si era parlato di un generale innalzamento e mitigazione delle temperature. Adesso, secondo le previsioni di Mario Giuliacci, pare che questa tregua sarà molto più breve del previsto, e sarà seguita da un ulteriore sferzata di freddo.

Meteo, le parole di Giuliacci

Secondo Giuliacci: “In base alle ultime proiezioni dei modelli prevsionali infatti è probabile che tra lunedì 6 e martedì 7 febbraio un nucleo di aria gelida irrompa sull’Italia, facendo calare in modo brusco le temperature e avvolgendo l’Italia nella morsa del freddo intenso per tutto il resto della settimana”.

E non è tutto qui. Questa aria gelida, oltre al freddo, sempre nelle parole dell’esperto: “Potrebbe riportare sull’Italia anche la neve fino a quote molto basse”. Insomma, l’inverno è pronto a tornare più forte di prima, anzi non se ne andrà neppure.

Meteo, le città italiane sotto-zero

Questo nucleo di aria gelida che tra poco più di una settimana colpirà l’Italia con violenza abbasserà di molto le temperature, che già adesso sono molto basse.

Mario Giuliacci ha pubblicato sui social una lista di città italiane che hanno avuto temperature sotto zero la mattina del 30 gennaio. Si tratta di 45 località d’Italia su 115. Un numero impressionante, che comprende, tra le altre: Novara, Bolzano, Arezzo, Milano, Torino, Ferrara, Roma, Piacenza, Treviso, Campobasso, Rimini, Alghero, Latina, Pisa, Pescara.