Meteo estate 2021, proiezioni per giugno e luglio: caldo anomalo, ma attenzione ai fenomeni estremi

Anomalie termiche anche di +1,5 gradi per il bimestre giugno/luglio: non si escludono ondate di calore dal continente africano né altri fenomeni estremi.

Se la Pasqua in molte Regioni italiane è stata all’insegna del maltempo e in molte aree si assiste ancora a un brusco abbassamento termico, il sole e le alte temperature registrate nelle scorse settimane provocano molta nostalgia e in tanti sono già proiettati verso l’estate, anche se dovrà essere regolata da massima allerta per evitare un altro incremento della curva epidemiologica.

Ma come sarà il meteo dell’estate 2021?

Meteo estate 2021

Analizzando le prime proiezioni ufficiali, non si esclude un inizio di estate all’insegna del grande caldo, che gli esperti associano alle temperature anomale raggiunte nel 2003.

Le proiezioni climatiche sul lungo periodo sono utili per delineare con anticipo l’andamento meteorologico indicativo su una vasta area geografica. In Europa leader del settore è il Centro europeo per la previsione meteorologica a medio termine, ECMWF, di Reading nel Regno Unito.

Come riportato dagli esperti di Meteo.it, si stimano anomalie termiche anche di +1,5 gradi per il bimestre giugno/luglio rispetto agli ultimi 30 anni. Dal punto di vista climatico, per gli studiosi rappresenta un campanello d’allarme, sulla base del quale non si escludono ondate di calore provenienti dall’Africa. Già agli inizi della stagione estiva, infatti, alcune giornate potrebbero raggiungere i 30 gradi.

Con temperature così alte e fuori stagione, c’è il rischio di fenomeni estremi, come grandine e forti temporali.

Nell’estate 2020, per esempio, simili eventi climatici hanno provocato molti danni in diverse Regioni, con fiumi e torrenti esondati, frane e violenti grandinate, che hanno gravemente compromesso molte strade e appartamenti. Dopo giornate all’insegna del grande caldo, potrebbero verificarsi nubifragi, anche violenti e pericolosi. Intanto però, molti sperano di potersi godere un’estate calda e soleggiata.

Al momento le previsioni meteo dell’estate 2021 non possono essere completamente sicure, ma le proiezioni appaiono veritiere secondo le analisi del Centro europeo, con sede a Reading.