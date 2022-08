Meteo, il caldo africano è pronto a fermarsi: ecco da quando

Il caldo africano potrebbe essere a breve un lontano ricordo. Già da questo fine settimana le temperature cambieranno. Ecco quando succederà.

Il torrido caldo africano ci ha tenuto compagnia in queste ultime settimane toccando picchi importanti in pressoché tutta la nostra penisola tanto che, in questa giornata di venerdì 5 agosto, tre città (Roma, Palermo e Perugia) sono state considerate bollino rosso.

A breve potrebbe, però, arrivare la buona notizia. Già dall’inizio della prossima settimana, intorno al 9 agosto, le temperature potrebbero iniziare a calare sensibilmente. La fatidica soglia dovrebbe scendere sotto i 35 gradi.

Caldo africano, quando potrebbe esserci lo stop

Il caldo – stando a quando riporta meteo.it – potrebbe permanere anche nella giornata di lunedì 8 agosto dove le alte temperature interesseranno in special modo il versante tirrenico, il sud e le isole.

Già nella notte di lunedì, l’anticiclone africano potrebbe iniziare a “farsi da parte” e lasciare spazio alle nubi. Al Nord potrebbero esserci perturbazioni con fenomeni di carattere temporalesco. Sole invece al centro-sud, ma non senza una graduale presenza di nubi.

Quanto potrebbe durare l’instabilità

Il clima instabile potrebbe perdurare fino alla giornata di mercoledì dove dovremmo assistere temporali al sud e al centro sud.

Le temperature, infine, potrebbero rialzarsi dal fine settimana successivo portando con sè un clima più stabile.