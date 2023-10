Meteo, ottobre caldo in tutta Europa: temperature record

Non solo in Italia, il caldo record ha interessato in questo mese di ottobre anche il resto d'Europa: i dati preoccupano

L’estate ormai è finita da un pezzo e l’autunno dovrebbe essere inoltrato, ma osservando il meteo fuori dalla finestra ci si accorge che più che a ottobre, sembra di essere tornati a giugno. Negli ultimi giorni, infatti, una nuova ondata di caldo ha colpito tutta Europa e in tante città italiane si è arrivati a toccare i 30 gradi.

Meteo, ottobre dal caldo record in Europa: i dati

Nei giorni scorsi, soprattutto ieri domenica 8 ottobre, in tantissime città italiane si è arrivati a raggiungere e in alcuni casi anche superare i 30 gradi. Le regioni che hanno registrato le temperature più alte sono state quelle del Nord Ovest: la Lombardia e il Piemonte. In Europa, la situazione è simile e a Londra si è arrivati a oltre 25 gradi: 8 n più rispetto alla media stagionale.

Meteo, ottobre dal caldo record in Europa: a cosa è dovuto

Ma a cosa sono dovute queste alte temperature? Gli esperti indicano l’anticiclone africano come il responsabile principale: l’area atmosferica di alta pressione rende le condizioni meteorologiche stabili e fa scomparire quasi del tutto pioggia e vento. Come già aveva segnalato l’osservatorio Copernicus, settembre era stato il più caldo di sempre e anche ottobre si sta muovendo in quella direzione.