L’ultimo weekend di gennaio si prepara ad essere a due volti sull’Italia, da una parte il bel tempo che sembra riaffiorire e dall’altra l’incombenza dell’acqua e dei rischi che essa è in grado di portare. Scopriamo quindi cosa ci aspetta sulla penisola per questo fine settimana che ci proietta nel mese di febbraio.

Al nord non piove ma sarà nuvoloso

Il clima sul nord del paese sarà caratterizzato da ampia nuvolosità che porterà ad episodi di nebbia fitta in pianura ma è scongiurato il pericolo pioggia.

Non mancherà la neve, in particolare nelle aree più elevate del cuneese e le temperature saranno sopra la media del periodo con una media nei valori massimi tra i 6 e gli 8 gradi. In alcune zone si toccheranno anche i 10-11 gradi.

Sardegna colpita dal maltempo

Il centro Italia sarà interessato da nuvolosità senza rischio di precipitazioni e le temperature saranno comprese tra i 7 ed i 14 gradi centigradi.

La regione più ad alto rischio di allerta per il maltempo è la Sardegna che come riporta SkyTG24.it verrà interessata da forti precipitazioni e venti di moderata intensità.

E’ quindi scattata la massima attenzione della Protezione Civile dell’isola per scongiurare qualsivoglia disastro idrogeologico.