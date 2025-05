Maltempo in Valle d'Aosta: precipitazioni record e danni ingenti

Precipitazioni straordinarie nel Sud-est della Valle d’Aosta

Nel mese di aprile, la Valle d’Aosta ha registrato un evento meteorologico senza precedenti, con precipitazioni che hanno superato i 446 millimetri in sole 24 ore a Lillianes. Questo fenomeno, descritto come un evento con un tempo di ritorno superiore a 1.000 anni, ha messo in luce la vulnerabilità del territorio valdostano di fronte a condizioni climatiche estreme.

L’analisi condotta dal Centro funzionale della Valle d’Aosta ha rivelato che le piogge intense e persistenti hanno colpito in particolare il settore sud-orientale della regione, causando danni ingenti e situazioni di emergenza.

Impatto sul territorio e sulle infrastrutture

Le forti piogge hanno provocato un rapido aumento della saturazione dei suoli, innescando frane, colate di detriti ed esondazioni. Le conseguenze sono state devastanti: sono state prodotte 239 schede di dissesto, di cui 175 relative a dissesti gravitativi e 41 a dissesti idraulici. Le infrastrutture di servizio, la viabilità e gli edifici hanno subito danni significativi, rendendo necessarie operazioni di emergenza per garantire la sicurezza dei cittadini. Le intensità orarie delle precipitazioni hanno superato i 30 mm/h in alcune località, evidenziando la gravità della situazione.

Rischi aggiuntivi: valanghe e abbassamento del limite neve

Oltre ai danni diretti causati dalle piogge, l’abbassamento del limite neve ha aumentato il rischio di valanghe, in particolare nei settori nord-orientali, orientali e meridionali della regione. Molte valanghe hanno raggiunto quote basse, interessando infrastrutture e fabbricati, creando ulteriori preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Questo evento meteorologico ha sollevato interrogativi sulla gestione del territorio e sulla necessità di strategie di prevenzione più efficaci per affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici.