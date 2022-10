Dopo giorni di bel tempo per l'"ottobrata", il meteo ci regalerà brutte sorprese

Dimenticatevi del bel tempo che ci ha accompagnato in questi primi giorni di ottobre. La classica “ottobrata” sta ufficialmente per finire, lasciando spazio a partire dal weekend dell’8 e 9 ottobre temperature più basse e soprattutto un meteo decisamente più instabile.

Vale insomma la pena, per sicurezza, di uscire sempre con l’ombrello a portata di mano. Ecco quello che ci aspetta, in base alle previsioni.

Previsioni del meteo per il weekend dell’8 e 9 ottobre: addio al bel tempo, benvenuti temporali

L’alta pressione degli ultimi giorni, dipesa dall’anticiclone delle Azzorre con contributi sub-tropicali, sta per sparire dalle nostre latitudini. Già nella giornata di sabato arriveranno sul Piemonte e su parte dell’arco alpin delle piogge che anticiperanno i temporali diffusi su tutto il nord Italia per la giornata di domenica.

Si tratterà di una piccola anticipazione di ciò che accadrà a inizio della prossima settimana, quando il maltempo diffuso scenderà a sud nella Penisola toccando il centro Italia e la Toscana, l’Umbria e il Lazio in modo particolare.

Sabato, per il resto, sarà in linea generale una giornata piuttosto soleggiata in quasi tutta Italia con locali brevi pioggie segnalate solo nel nord della Sardegna. Rovesci più intensi sono invece previsti per la giornata di domenica in gran parte del nord Ovest, sul Trentino e localmente in Sardegna e in alcune zone della Sicilia, dove però si alterneranno a brevi schiarite.

Temperature in caldo quasi ovunque

Cambiamenti in arrivo anche per quanto riguarda le temperature, decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Fra sabato e domenica la colonnina di mercurio di termometro scenderà di due o tre gradi quasi ovunque, eccezion fatta solo per la Valle d’Aosta.

Attenzione, infine, al rischio di possibili grandinate sulle pianure piemontesi, lombarde ed emiliane.