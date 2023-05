Mezz'ora in più: si cerca un sostituto per Lucia Annunziata

Si cerca un sostituto per Lucia Annunziata alla conduzione di Mezz'ora in più: ci sono già dei nomi sul tavolo.

Lucia Annunziata ha dato il suo addio alla Rai e al momento si è alla ricerca di un sostituto per la nota giornalista alla conduzione del programma Mezz’ora in più, in onda su Rai3. In questi giorni abbiamo assistito ad uscite importanti da mamma Rai: dopo l’abbandono di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ora è il turno di un’altra icona della televisione pubblica italiana.

Cosa farà Lucia Annunziata da ora in avanti non è dato saperlo con certezza. Come informa il portale Gossip e TV sembra che la giornalista abbia deciso di andare via di sua spontanea volontà, in quanto non avrebbe nulla a che fare con l’attuale governo Meloni; il tutto sarebbe stato dichiarato tramite una lettera indirizzata ai vertici Rai. Ma chi la sostituirà?

Ecco chi potrebbe sostituire Lucia Annunziata

Secondo un rumor iportato da TvBlog, il programma Mezz’ora in più potrebbe essere condotto dall’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni. Altre indiscrezioni parlano di Nicola Porro, Serena Bortone e Luisella Costamagna.

Fiorello: “Gli italiano sono disperati…”

Fiorello ha recentemente commentato (alla sua maniera ironica) l’addio di Lucia Annunziat alla Rai. Il noto showman siciliano ha dichiarato: “Gli italiani sono disperati da quando se n’è andata Lucia Annunziata. Pensano che gli italiani sono interessati da ‘ste cose: no! Non siamo il centro del mondo! Non siamo niente! Siamo solo dei saltimbanchi! Alla gente non gliene frega niente! Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere…”.