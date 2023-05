Il corpo dell'attore brasiliano Jeff Machado è stato ritrovato sepolto in un baule sotterrato in una casa di Rio de Janeiro

A quattro mesi dalla sua scomparsa, emerge la tragica verità: l’attore brasiliano Jeff Machado è morto. Il suo corpo è stato ritrovato chiuso in un baule sotterrato in una casa di Rio de Janiero. L’ultima telefonata alla madre e poi il buio: che cosa è successo al 44enne?

Era il 27 Gennaio scorso quando si ebbe l’ultima notizia di Jeff Machado. Il giornalista e attore aveva telefonato alla madre, l’ultima persona ad avere un contatto con lui, e poi era scoparso nel nulla. I vicini di casa si erano insospettiti qualche tempo dopo vedendo i cani dell’uomo abbandonati a loro stessi e avevano allertato le autorità. Ma nulla, di Jeff non c’era più alcuna traccia. Almeno fino ad oggi. Dopo quattro mesi di ricerche, infatti, è arrivata la triste notizia. I poliziotti hanno ritrovato il corpo dell’attore sepolto in una cassa infilata sotto due metri di terra in una casa di Rio de Janeiro. Chi ha ucciso Jaeff Machado? Al momento non si sa, ma le indagini stanno preseguendo. Da quello che emerge sembra che la cassa in cui è stato sepolto l’uomo sia stata prelevata proprio dalla casa dell’attore: questo potrebbe essere un indizio importante.

Chi era Jeff Machado: la sua vita

Machado era un 44enne originario del sud del Brasile che per tanti anni aveva lavorato come giornalista nell’ambito della cronaca rosa. La sua più grande passione però era legata al mondo attoriale, professione in cui riusciva anche bene. Jeff aveva partecipato alla serie tv Reis, programma in voga nel Paese, in cui si raccontano le vicende racchiuse nella Bibbia cristiana.