Un libro è stato restituito a una biblioteca della California dopo essere stato ritirato, e mai riportato, per quasi cento anni. L’opera si intitola: “A History of the United States” (in italiano “Una storia degli Stati uniti”) di Benson Lossing. Il direttore della St. Helena Public Library nella Napa Valley, Chris Kreiden, ha detto nel corso di un’intervista ad ABC News, che il libro avrebbe dovuto essere restituito nel febbraio 1927. Alla fine il signor Jim Perry, residente nella Napa Valley, ha fatto sì che il tomo tornasse al suo legittimo posto, che era custodito originariamente dal nonno della sua defunta moglie, per poi tramandarlo ai suoi discendenti.

Il libro è rimasto lontano dalla biblioteca per 5 generazioni

Perry ha detto ad ABC News che il libro era nella sua famiglia da cinque generazioni ed è stato in possesso di sua moglie, Sandra Learned Perry, fino alla sua morte avvenuta nel 2015.

Riportato a destinazione grazie al timbro

Perry ha dichiarato: “Un paio di settimane fa, ho deciso di portarlo in biblioteca perché aveva il timbro della St. Helena Public Library”. Il nonno di sua moglie era John McCormick, che faceva parte di una famiglia di pionieri che si stabilì nell’area della Napa Valley negli anni Quaranta dell’Ottocento. Secondo i rapporti, la multa dopo un simile ritardo di restituzione lieviterebbe oltre i 1.700 dollari.