Dopo momenti di tensione e silenzi, Pamela Prati racconta finalmente la verità sul suo litigio con Alfonso Signorini. La showgirl svela un retroscena inatteso: “Mi ha chiesto scusa”. Un gesto che sembra chiudere definitivamente la lite e riaccendere la curiosità dei fan sul dietro le quinte dello spettacolo. Tra chiarimenti, emozioni e qualche sorpresa, Pamela offre uno sguardo esclusivo su ciò che fino a oggi era rimasto nascosto.

Scontri televisivi tra Signorini e Prati: dal Grande Fratello Vip alla rivista

Quella con Chi non è stata l’unica volta in cui la Prati e Signorini si sono trovati ai ferri corti. Già durante la prima edizione del Grande Fratello Vip del 2016, quando la showgirl era concorrente e lui opinionista, i due avevano avuto un acceso confronto a causa del comportamento della Prati nella casa, giudicato da Signorini in maniera critica.

“Sono onesto e nella casa non ho visto la donna che conosco da tanto tempo. Hai spaccato il microfono, hai detto “portatemi le valigie e chiamatemi un taxi”. Non è bello dire queste cose. Ma chi sei? Le valigie te le porti da sola!”.

La discussione, molto seguita dal pubblico, rimane tra i momenti più ricordati del reality, testimoniando come tra i due ci siano stati dissapori anche in ambito televisivo, ma sempre risolti senza ricorrere a vie legali.

“Mi ha chiesto scusa”, Pamela Prati e la lite con Alfonso Signorini

In occasione del trentennale del settimanale Chi, Pamela Prati ha ricordato con affetto il rapporto con la rivista e con il suo direttore, Alfonso Signorini. Tuttavia, la showgirl ha svelato anche un episodio meno piacevole: un servizio sul settimanale aveva coinvolto la sua famiglia in maniera poco rispettosa, suscitando in lei forte disappunto.

“Devo raccontare una cosa inedita. Ci sono anche state delle arrabbiature. Una volta un servizio tocca la mia famiglia e io resto malissimo. Vanno nel mio paese di origine e fanno parlare gente che neanche mi conosce e giudica me, che comunque sono un personaggio pubblico, ma poi parlano anche – e a sproposito – di mio padre. Ci rimango male, malissimo. Perché la famiglia non si tocca. Non si può parlare senza sapere, non si può giudicare senza conoscere. Mi arrabbio tanto, lo dico chiaro. Alfonso capisce e mi chiede scusa, io apprezzo. La grandezza sta nel saper riconoscere l’errore. Con “Chi” rido anche”.

Nonostante la rabbia iniziale, la situazione si è risolta quando Signorini le ha chiesto scusa, dimostrando capacità di riconoscere l’errore. L’episodio ha così permesso di ristabilire un rapporto sereno e anche ironico tra i due, fatto di scherzi e complici rincorse con i paparazzi, come Pamela stessa ha ricordato.