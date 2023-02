"Mi ha fatto spogliare per perquisirmi": l'accusa di uno studente contro il professore

L’accusa è grave: “Mi ha fatto spogliare per perquisirmi”, arriva da uno studente contro il professore e chiama in causa un episodio in un istituto superiore di Roma dopo un presunto furto.

Teatro della vicenda l’istituto superiore “Cine Tv Rossellini” di Roma, dove uno studente accusato di aver rubato soldi sarebbe stato costretto da un professore a spogliarsi in bagno.

“Mi ha fatto spogliare per perquisirmi”

Lo scopo del docente secondo il racconto del ragazzo sarebbe stato quello di verificare che effettivamente non avesse nulla. La denuncia dell’accaduto è arrivata dal collettivo della scuola che ha organizzato un’assemblea per denunciare l’episodio.

Il ragazzo ha detto: “Mi ha fatto togliere le scarpe, i calzini e poi anche i pantaloni”, tutto questo con i genitori che ovviamente hanno chiamato la scuola. Da quanto si apprende il docente è stato immediatamente sospeso e ne ha dato menzione il vicepreside Gianfranco Goretti: “Appena siamo venuti a conoscenza dell’episodio abbiamo convocato le parti, abbiamo cercato di capire quello che era successo ed è iniziato un procedimento”.

Le parole del vicepreside sull’accaduto

E ancora: “La scuola sicura è quella che quando succedono cose di questo tipo, interviene tempestivamente nella tutela di tutti. Questi episodi vengono fuori più frequentemente proprio perché siamo molto attenti“. Il ragazzo ha spiegato che il professore avrebbe provato a minimizzare il fatto: “Diceva che non era successo niente, che lo aveva fatto per proteggermi“. A far luce sull’accaduto in maniera ufficiale e peraltro in una scuola dove erano state denunciate presunte molestie da parte di un altro operatore scolastico sarà ora un’indagine interna.