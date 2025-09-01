Era il 4 marzo del 2018 quando Davide Astori è venuto a mancare improvvisamente. La moglie, Francesca Fioretti, in questi anni ha cercato di portare avanti una passione che condivideva con il marito, ovvero la passione dei viaggi. Ora è alle Maldive e, sui social, ha scritto parole davvero commoventi: ecco a chi sono dedicate.

Francesca Fioretti, la passione per i viaggi che condivideva con Davide Astori

La vita di Francesca Fioretti è cambiata improvvisamente il 4 marzo del 2018, quando il marito, il calciatore della Fiorentina Davide Astori, non si è più svegliato. Una delle passioni che l’ex gieffina condivideva con il marito era quella per i viaggi e, in questi anni, Francesca ha provato a portarla avanti, assieme alla figlia avuta da Astori, Vittoria, che oggi ha 9 anni. Francesca e Vittoria sono andate in vacanza alle Maldive, in uno dei resort più esclusivi, ovvero il Six Senses Laamu. In una intervista al Corriere della Sera del 2018, Francesca aveva raccontato della passione per i viaggi sua e di Astori, insieme erano andati in India, in Nepal, in Perù, in Giappone e, proprio in Però, l’ex gieffina ha scoperto di essere in dolce attesa.

“M’insegna la gioia”. Francesca Fioretti, a chi sono rivolte le commoventi parole dell’attrice

In un post sui social, Francesca Fioretti ha voluto condividere con i suoi follower alcuni scatti della vacanza alle Maldive assieme alla figlia Vittoria, avuta dal compianto Davide Astori. Ecco le parole commoventi dell’ex gieffina: “ogni viaggio con Vittoria è un luogo che custodisco nel cuore. Lei mi insegna ogni giorno la gioia delle piccole cose. Vederla sorridere, scoprire il mondo con i suoi occhi, è la mia più grande felicità.“