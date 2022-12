La foto di famiglia Schumacher non può che destare il magone. Il leggendario campione è assente, un dettaglio che non è passato inosservato.

Siamo entrati nel vivo di questo Natale e anche il figlio della leggenda di Formula 1 Michael Schumacher, Mick ha voluto condividere sui social un momento con la sua famiglia.

Nello scatto il giovane appare con la sorella Gina Maria e la madre Corinna. Sono seduti sul divano e dietro troviamo alcuni alberi illuminati a festa. Eppure c’è un dettaglio che fa male e che non è passato inosservato. Michael Schumacher nella foto è assente.

Michael Schumacher manca nella foto di famiglia: un’assenza che fa male

Sono passati 9 anni da quando Michael Schumacher è rimasto coinvolto in quel terribile incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013. Da allora le condizioni di salute dell’ex pilota sono state tenute nel più completo riserbo e solo pochissime persone oltre ai familiari possono andare a fargli visita, tra cui l’ex team manager del cavallino rampante Jean Todt.

Corinna racconta un aneddoto sull’ingresso di Schumi in Ferrari

Com’è noto la moglie di Schumacher Corinna ha preso parte ad un documentario girato dall’emittente d’oltralpe Canal +. In quest’occasione ha rivelato un aneddoto sul passaggio di Michael in Ferrari: “Me lo ricordo ancora Eravamo in giardino quando Michael mi ha chiesto: ‘Cosa ne pensi se andassimo in Ferrari?’.

Io ho risposto: ‘Sì, se puoi farlo, è grandioso’”.

Ha infine aggiunto: “Michael in realtà ha un’ottima sensazione su chi può fare affidamento. E penso che fu così già all’epoca, disse che voleva fare qualcosa con Jean. Sarebbe così bello se Michael potesse raccontare tutta la storia di quel periodo, perché non ero sempre lì”.