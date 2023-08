Michela Murgia, intervento del 2018 alla Festa del Fatto Quotidiano sul maschilismo dei giornali: "Non è giustificabile"

Michela Murgia, durante un intervento per la festa del Fatto Quotidiano, aveva parlato di maschilismo nei giornali, definendolo ingiustificabile.

Michela Murgia è scomparsa nella giornata di ieri, giovedì 10 agosto 2023, all’età di 51 anni. In questi mesi ha parlato della sua malattia, mettendosi a nudo e mostrando ogni lato del suo percorso. La scrittrice si è occupata di moltissimi argomenti importanti nel corso della sua carriera, tra cui anche il maschilismo dei giornali. Proprio di questo argomento ha parlato nel 2018, in occasione della Festa del Fatto Quotidiano a Gattatico, in cui ha raccontato la sua battaglia contro la stampa maschilista. “Ero al salone del libro e ho letto la prima pagina del Corriere della sera, mi è saltato all’occhio che erano tutti maschi. Non c’era nemmeno una donna” aveva dichiarato.

Michela Murgia contro il maschilismo dei giornali: “Non è giustificabile”

Michela Murgia ha sempre portato avanti questa lotta contro la stampa maschilista, affiancandola alla lotta contro il sessismo e il linguaggio discriminatorio presente in alcuni titoli e articoli di giornale. “Le donne nei luoghi dell’autorevolezza giornalistica sono solo il 10%, una disparità che non può essere giustificata con il merito, ma solamente con un pregiudizio. L’opinione pubblica può fare molto, se vogliamo esserci per contare bisognerà contare per esserci” aveva dichiarato la scrittrice.