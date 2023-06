Michele Merlo: il dolore del padre a due anni dalla scomparsa

Michele Merlo si è spento il 6 giugno 2021 a causa di una leucemia fulminante e da due anni i suoi genitori non smettono di battersi per cercare di scoprire tutta la verità attorno alla scomparsa del figlio.

Michele Merlo: due anni dalla morte

I genitori di Michele Merlo sono ancora profondamente addolorati per la scomparsa improvvisa e inaspettata del loro unico figlio, e da due anni stanno cercando di battersi per scoprire se, con un soccorso tempestivo, Michele potesse salvarsi. Al momento il medico di base del cantante risulta l’unico indagato in merito alla vicenda, che a due anni dalla morte dell’artista non ha ancora trovato il suo epilogo.

Il padre di Michele ha rilasciato in queste ore un’intervista in cui ha ammesso che nonostante siano trascorsi due anni dalla scomparsa di suo figlio, il dolore sarebbe ancora palpabile per lui e la sua famiglia. “I medici legali sostengono che bastava un esame del sangue per salvarlo. Aveva una probabilità dal 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia. Non mi aspetto nulla dalla giustizia e non condanno l’errore umano, anche se mi ha devastato la vita“, ha dichiarato il genitore dell’artista, e ancora: “Michele era un ragazzo sportivo e non aveva mai avuto problemi di salute. Era un grande artista, incompreso e un po’ burbero. Era un romantico ribelle.”