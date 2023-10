Michelle Hunziker beccata con la nuova fiamma: di chi si tratta

Secondo i rumor in circolazione Michelle Hunziker si sarebbe concessa un giro in moto in compagnia della sua nuova fiamma e di alcuni amici.

Michelle Hunziker: la nuova fiamma

Da giorni circolano indiscrezioni in merito a una presunta nuova fiamma della showgirl Michelle Hunziker e che però, sarebbe top secret. Finora infatti lei ha preferito professarsi single ma, secondo il settimanale Oggi, lei e il fidanzato segreto si frequenterebbero da circa un anno. Secondo il magazine Diva e Donna lui sarebbe Alessandro Carollo, osteopatia dei vip a cui in passato è stata attribuita una liaison con Paola Barale.

La questione al momento è senza conferme, ma sembra che lui e Michelle Hunziker nelle ultime ore si siano concessi un giro in moto in compagnia di amici in comune. Lui ha 41 anni ed è originario di Roma, e in tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla sua presunta liaison con la showgirl. L’ex moglie di Tomaso Trussardi romperà il silenzio in merito alla questione? Al momento sembra che sia intenzionata a mantenere il più totale riserbo sulla sua vita privata e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi per saperne di più.